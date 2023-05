Il pontefice ha superato il lieve stato febbrile che lo aveva costretto ad annullare tutti gli appuntamenti in Vaticano

Dopo il lieve stato febbrile di ieri, che aveva costretto il Papa a non ricevere nessuno in udienza, stamattina il Pontefice ha ripreso la normale attività. Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede precisano che il Pontefice ha ricevuto S.E. Mons. Robert Francis Prevost, O.S.A., Prefetto del Dicastero per i Vescovi; la delegazione della Chiesa Ortodossa di Atene; il Reverendo Wagner Ferreira da Silva, Presidente dell’Associazione Canção Nova, e Seguito; la delegazione della Universidad Loyola di Siviglia; i partecipanti al Convegno promosso da ‘La Civiltà Cattolica’ e dalla Georgetown University.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata