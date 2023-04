Inizia il viaggio apostolico di 3 giorni di Francesco sbarcato a Budapest

Papa Francesco si è fermato a salutare i giornalisti sull’airbus di Ita Airways che lo ha portato a Budapest. Il Pontefice si tratterà per tre giorni in Ungheria. E’ il 41esimo viaggio apostolico internazionale per Bergoglio.

