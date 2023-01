Aveva 81 anni: nel 2017 è stato rinviato a giudizio per abusi su minori, nel 202 venne prosciolto dalle accuse in Australia

E’ scomparso all’età di 81 anni il cardinale George Pell. Lo riferiscono i media australiani, citando fonti del Vaticano. Pell, nato a Ballarat, nello stato di Victoria, nel 1941, è morto per le complicazioni causate da un intervento chirurgico all’anca. Dal febbraio 2019 era prefetto emerito della Segreteria per l’economia.

Nel giugno 2017 Pell venne rinviato a giudizio per abusi su minori, lasciò Roma e tornò in Australia per il processo. L’accusa era relativa a fatti risalenti decenni prima. In primo grado il prelato venne condannato a 6 anni di reclusione dalla corte distrettuale dello Stato di Victoria e andò in carcere. Ma nell’aprile 2020 il cardinale, che si era sempre dichiarato innocente, venne prosciolto da ogni accusa dalla Corte Suprema australiana e rilasciato. Nell’autunno dello stesso anno, Pell fece ritorno in Vaticano.

