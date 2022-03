Francesco aveva annunciato l'invio dei suoi emissari durante l'Angelus domenica. "La guerra è una pazzia, fermatevi!" è stato il suo monito

Il Cardinale Konrad Krajewski, l’Elemosiniere, è in viaggio oggi verso il confine tra Polonia e Ucraina, dove visiterà i rifugiati e i volontari nei rifugi e nelle case. Il Cardinale Michael Czerny, Prefetto ad interim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale arriverà in Ungheria domani per visitare alcuni centri di accoglienza per i migranti provenienti dall’Ucraina. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede ricordando di essere “a servizio per il raggiungimento della pace in Ucraina“.



La scorsa domenica, Papa Francesco durante l’Angelus aveva annunciato l’invio dei due cardinali che “porteranno aiuti ai bisognosi e rappresenteranno non solo il Papa ma tutto il popolo cristiano che vuole esprimere la solidarietà al popolo dell’Ucraina e dire: ‘La guerra è una pazzia! Fermatevi, per favore! Guardate questa crudeltà! In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Non si tratta solo di un’operazione militare, ma di guerra, che semina morte, distruzione e miseria'”.

Il gesto di Papa Francesco vuole anche richiamare l’attenzione sulle molte situazioni simili in tutto il mondo. Come ha detto il Santo Padre la domenica precedente, “Con il cuore straziato per quanto accade in Ucraina – non dimentichiamo le guerre in altre parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia… -, ripeto: tacciano le armi! Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza”.

