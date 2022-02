Bergoglio all'apertura dei lavori del Simposio promosso dalla Congregazione per i Vescovi

(LaPresse) Papa Francesco richiama i sacerdoti e li mette in guardia da alcune condotte che portano i preti a “diventare scapoloni”. Il Pontefice lo ha fatto durante il suo intervento all’apertura dei lavori del Simposio promosso dalla Congregazione per i Vescovi. Nelle indicazioni ai presbiteri sull’importanza della ‘vicinanza al vescovo’, il Santo Padre ha evidenziato che “l’obbedienza non è un attributo disciplinare ma la caratteristica più profonda dei legami che ci uniscono in comunione”. “Questa logica delle vicinanze, in questo caso con il vescovo, ma vale anche per le altre, consente di rompere ogni tentazione di chiusura, di autogiustificazione e di fare una vita ‘da scapolo’, o da ‘scapolone’: quando i preti si chiudono diventano ‘scapoloni, con tutte le manie degli ‘scapoloni’, e non è bello”, ha sottolineato il Papa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata