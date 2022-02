Il Pontefice ospite su Rai3

(LaPresse) “Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare la mare soffrono tanto, ci sono filmati sui lager, uso la parola sul serio: lager in Libia. Cosa soffrono? Vogliono fuggire. I filmati sono nella sezione del dicastero umano. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo, alcune volte sono respinti da chi ha responsabilità locale e dicono: no, qui non vengono e muoiono sul mare”. Lo ha detto Papa Francesco,in collegamento con ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3. “Ogni Paese indichi quanti migranti può accogliere e poi c’è l’Unione Europea, che si mettano d’accordo”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata