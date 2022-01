Così il Pontefice dopo l'Angelus domenicale

(LaPresse) Martedì 1 febbraio in diverse parti del mondo si celebra il Capodanno lunare e Papa Francesco rivolge i suoi migliori auguri dopo l’Angelus domenicale. “Il mio augurio è che in questo nuovo anno tutti possano godere la pace e la salute e una vita serena e sicura”, le parole del Pontefice. “Molte famiglie non riusciranno a riunirsi a causa della pandemia, spero che presto riusciremo a superare la prova”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata