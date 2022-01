Secondo gli esperti, 247 vittime sono maschi e 182 femmine tra il 1945 e il 2019. Lo riportano i media tedeschi. Il 60% dei ragazzi colpiti aveva tra gli otto e i 14 anni

Il rapporto sugli abusi da parte del clero nell’arcidiocesi tedesca di Monaco, un tempo guidata da Joseph Ratzinger, e Frisinga denuncia almeno 497 vittime di violenza sessuale dal 1945 al 2019. Secondo gli esperti, 247 vittime sono maschi e 182 femmine. Lo riportano i media tedeschi. Il 60% dei ragazzi colpiti aveva tra gli otto e i 14 anni.

Il Papa emerito Benedetto XVI √® stato pesantemente accusato nel rapporto sugli abusi da parte del clero nell’arcidiocesi tedesca di Monaco e Frisinga. Secondo gli esperti Joseph Ratzinger, quando ha ricoperto l’incarico di arcivescovo di Monaco, non avrebbe fatto nulla contro i religiosi accusati di abusi in quattro casi. In un comunicato Benedetto ha negato “rigorosamente” la sua responsabilit√†. Ratzinger √® stato nominato arcivescovo di Monaco il 25 marzo 1977.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata