Dai viaggi alla linea dura su scandali finanziari e sessuali, Bergoglio è più attivo che mai

(LaPresse) – Papa Francesco compie 85 anni. Come ogni anno, si prevede un compleanno sobrio per il Pontefice, che normalmente si limita a festeggiare con una torta. Il traguardo è importante: a questa età il suo predecessore Benedetto XVI annunciò il ritiro e l’ultimo Papa in carica a essere vissuto più a lungo è stato Leone XIII, morto nel 1903 a 85 anni e 4 mesi. Invece Bergoglio è in piena attività: nonostante la pandemia e un intervento all’intestino subito l’estate scorsa è reduce da un intenso viaggio pastorale a Cipro e in Grecia, il terzo di questo 2021 dopo quello storico a marzo in Iraq e quello in Ungheria e Slovacchia a settembre. Francesco entra nel suo 86esimo anno di vita continuando a gestire spinose questioni interne al Vaticano che affronta in modo deciso sin dall’inizio del suo pontificato, nel marzo 2013: dagli scandali finanziari a quelli legati agli abusi sessuali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata