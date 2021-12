Al via il viaggio pastorale che sarà nel segno dei migranti

(LaPresse) Papa Francesco è partito da Fiumicino in direzione Cipro, prima tappa del suo 35esimo viaggio all’estero. Fino al 6 dicembre sarà sull’isola e in Grecia in una trasferta dedicata al tema dei migranti. Bergoglio si recherà a Nicosia, Atene, ma anche a Lesbo, per la seconda volta. Per la prima volta, il Papa è partito da Roma con un volo di Ita.

