Il viaggio apostolico del Pontefice proseguirà in Slovacchia

Papa Francesco è arrivato a Budapest domenica mattina per il viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia. Il Pontefice ha incontrato il primo ministro magiaro Viktor Orban, le cui politiche di destra anti-immigrazione si scontrano con la richiesta di Francesco ai Paesi di accogliere i rifugiati. Il viaggio apostolico di Papa Francesco in Slovacchia durerà quattro giorni.

