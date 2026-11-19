Il Maracana, 80mila spettatori, una partita diventata storia. Il 19 novembre 1969 Pelé segna su rigore contro il Vasco da Gama e raggiunge quello che viene celebrato come il millesimo gol della sua carriera. Il portiere Andrada intuisce, tocca il pallone, ma non riesce a fermarlo. Il Santos vince 2-1, mentre la folla invade il campo e il numero 10 viene portato in trionfo. Un traguardo costruito fin da giovanissimo.

Giocatori della nazionale brasiliana Pelé e Roberto Rivelino festeggiano con i compagni di squadra durante la finale dei Mondiali FIFA 1970 Brasile – Italia 4-1 in Messico. Foto di: SVEN SIMON/picture-alliance/dpa/AP Images

Entrato nel Santos a soli 15 anni, Pelé conquista il mondo appena diciottenne, trascinando il Brasile al primo titolo mondiale nel 1958. Sarà protagonista anche nel 1962 e nel 1970, diventando l’unico calciatore a vincere tre Mondiali. Una quota, quella dei mille gol, che oggi torna d’attualità: Cristiano Ronaldo è a 985 e punta a riscrivere ancora la storia del calcio.