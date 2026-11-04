Elezioni midterm Usa 2026, un musulmano al Senato e governatori afroamericani o nativi: tutte le ‘prime volte’

Le elezioni di midterm Usa 2026 hanno portato a infrangere una serie di record e prime volte, sia a livello statale che a livello nazionale. Di seguito una panormaica.

La prima governatrice afroamericana

Sconfiggendo il miliardario Rick Jackson, la candidata democratica Keisha Lance Bottoms, ex sindaca di Atlanta, è diventata governatrice della Georgia. Si tratta della prima donna afroamericana a raggiungere questa carica negli Stati Uniti. Discendente di schiavi, Bottoms, 56 anni, ha detto di essere “georgiana da almeno cinque generazioni”, il punto fino a cui è riuscita a risalire alle origini della sua famiglia in una piantagione a Crawfordville.

Keisha Lance Bottoms, candidata democratica alla carica di governatore della Georgia, saluta i sostenitori durante un evento organizzato la notte delle elezioni, martedì 3 novembre 2026, ad Atlanta. (Foto AP/Brynn Anderson)

I primi governatori afroamericani

In Florida

Byron Donalds, esponente dei repubblicani, è stato eletto primo governatore afroamericano della Florida. Il 48enne succede a Ron DeSantis, che ha raggiunto il limite di mandati. Donalds, che ha battuto lo sfidante David Jolly, ex deputato repubblicano diventato poi indipendente e che si è candidato come democratico, aveva ricevuto nei mesi scorsi l’endorsement di Donald Trump.

Il candidato repubblicano alla carica di governatore, il deputato Byron Donalds (R-Fla.), festeggia insieme alla moglie Erika Donalds durante un evento organizzato la notte delle elezioni, martedì 3 novembre 2026, a Hollywood, in Florida. (Foto AP/Rebecca Blackwell)

In Wisconsin

L’esponente dei democratici David Crowley è stato eletto primo governatore afroamericano del Wisconsin, battendo lo sfidante Tom Tiffany. La sua vittoria inoltre segna la prima volta in 178 anni di storia dello Stato in cui la carica di governatore viene ricoperta da un democratico per oltre otto anni consecutivi. La vittoria di Crowley è arrivata contro ogni previsione, dato che si era ritirato dalla corsa elettorale durante l’estate, salvo poi rientrarvi su sollecitazione del governatore democratico uscente Tony Evers.

David Crowley, candidato democratico alla carica di governatore del Wisconsin, interviene durante un evento organizzato la sera delle elezioni, martedì 3 novembre 2026, a Milwaukee. (Foto AP/Nam Y. Huh)

Il primo musulmano al Senato degli Stati Uniti

Vincendo la corsa a un seggio in Michigan contro il repubblicano Mike Rogers, il medico Abdul El-Sayed è diventato il primo senatore di religione musulmana. El-Sayed, 42 anni, nato a Rochester Hills, sobborgo di Detroit, nel corso della campagna elettorale era stato più volte attaccato da Donald Trump, che lo aveva anche accusato di essere un jihadista. Nel corso del suo discorso dopo la vittoria, il candidato democratico ha risposto al presidente americano dicendo che se ha “difficoltà” nel pronunciare il suo nome, ora “mi potrai chiamare semplicemente senatore”.

Abdul El-Sayed, candidato democratico al Senato del Michigan, guarda sua moglie, Sarah Jukaku, durante un evento nella notte delle elezioni, nelle prime ore di mercoledì 4 novembre 2026, a Detroit. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Il primo governatore latino eletto in California

Il figlio di immigrati messicani Xavier Becerra è stato eletto primo governatore latino della California. Segretario alla Sanità sotto la presidenza di Joe Biden, già procuratore generale dello Stato e membro del Congresso, succede al collega democratico Gavin Newsom. Becerra, in uno Stato da sempre roccaforte dei ‘dem’, ha battuto lo sfidante repubblicano Steve Hilton, ex conduttore di Fox News di origine britannica.

Xavier Becerra, candidato democratico alla carica di governatore della California, mostra una maglietta durante un evento organizzato la notte delle elezioni, martedì 3 novembre 2026, a Sacramento, in California. (Foto AP/Noah Berger)

La prima governatrice latina del Texas

Battendo il governatore repubblicano uscente Greg Abbott, in carica da tre mandati, l’esponente dei democratici Gina Hinojosa ha riportato a sorpresa i dem alla guida del Texas, che dal 1990 aveva sempre scelto i repubblicani. Hinojosa, 52 anni, sarà la prima governatrice ispanica dello Stato. Fra le sue battaglie in campagna elettorale non solo l’accessibilità economica, ma anche l’opposizione alla costruzione di data center.

Gina Hinojosa, candidata democratica alla carica di governatrice del Texas, parla ai suoi sostenitori durante un evento organizzato la notte delle elezioni ad Austin, in Texas, martedì 3 novembre 2026. (Foto AP/Ashley Landis)

La prima governatrice nativa americana

Vincendo le elezioni in New Mexico, la democratica Deb Haaland è la prima nativa americana a essere eletta governatrice. Appartenente alla tribù dei Laguna Pueblo, la 65enne è stata segretaria agli Interni durante l’amministrazione Biden dal 2021 al 2025. Haaland ha sconfitto il candidato repubblicano Greggory D.Hull.

La candidata democratica alla carica di governatore Deb Haaland durante un’intervista presso la sede della sua campagna elettorale ad Albuquerque, nel New Mexico, venerdì 9 ottobre 2026. (AP Photo/Susan Montoya Bryan)

La prima donna nativa americana eletta al Senato

Peggy Flanagan, vicegovernatrice del Minnesota, è diventata la prima donna nativa americana a essere eletta al Senato degli Stati Uniti. Flanagan, 47 anni, è di etnia Ojibwe e membro della tribù White Earth Band. Ha sconfitto la repubblicana Michele Tafoya, ex inviata a bordo campo per la Nfl. Tafoya sarebbe stata la prima repubblicana di origine latina a entrare al Senato degli Stati Uniti.

La candidata democratica al Senato e vicegovernatrice del Minnesota Peggy Flanagan interviene durante un evento nella notte delle elezioni, martedì 3 novembre 2026, a St. Paul, Minnesota. (Foto AP/Abbie Parr)

Il primo eletto dichiaratamente gay al Senato degli Stati Uniti

Il deputato democratico Chris Pappas è stato eletto al Senato come rappresentante del New Hampshire, diventando così il primo uomo dichiaratamente omosessuale a far parte della camera alta. Pappas ha dedicato la vittoria al marito Vann Bentley. “Per mesi ci hanno bersagliato con spot pubblicitari diffamatori e menzogne spudorate, ogni giorno. Ma li abbiamo battuti lo stesso”, ha dichiarato.

Il candidato democratico al Senato, il deputato Chris Pappas (a destra), D-N.H., interviene durante un evento nella notte delle elezioni, insieme al marito Vann Bentley (a sinistra), martedì 3 novembre 2026, a Manchester, N.H. (Foto AP/Reba Saldanha)

La prima governatrice dell’Ohio

Sconfiggendo il repubblicano Vivek Ramaswamy, la democratica Amy Acton è la prima donna governatrice dell’Ohio. La 60enne, medico ed ex direttrice sanitaria dell’Ohio durante la pandemia di Covid-19, è la prima esponente dem eletta governatrice dell’Ohio dal 2006.