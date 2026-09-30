Volo Dubai-Tel Aviv, Netanyahu conferma: “Un pilota ha accoltellato l’altro e ha tentato il dirottamento”. Arrestato

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che le prove in possesso delle autorità, riguardo all‘incidente avvenuto sul volo Flydubai, indicano che uno dei piloti ha accoltellato il collega e che aveva intenzione di far precipitare l’aereo. “Stamattina si è verificato un incidente di sicurezza estremamente grave”, ha detto Netanyahu in un videomessaggio diffuso dai media israeliani. “Quasi tutti i passeggeri a bordo erano israeliani”, ha sottolineato affermando che mentre l’aereo si avvicinava a Israele, uno dei piloti ha accoltellato l’altro e ha apparentemente tentato di far precipitare il velivolo con i passeggeri a bordo. Il premier ha affermato che un passeggero israeliano, con cui ha parlato personalmente, insieme a un membro dell’equipaggio, è riuscito a irrompere nella cabina di pilotaggio e a fermare il pilota mentre questi stava tentando di danneggiare i sistemi dell’aereo. Un altro membro dell’equipaggio è poi entrato in cabina ed è riuscito a stabilizzare il velivolo, ha aggiunto Netanyahu. “Siamo in costante contatto con le autorità competenti per garantire la sicurezza dei passeggeri e il loro rientro a casa senza rischi”, ha affermato il premier aggiungendo che Israele sta anche effettuando regolari valutazioni della situazione. Il premier di Gerusaleme ha dichiarato che l’Arabia Saudita ha arrestato il pilota del volo della FlyDubai che ha accoltellato l’altro pilota. I sauditi stanno interrogando il sospettato, ha aggiunto.

Netanyahu: “Passeggeri ed equipaggio Flydubai hanno evitato tragedia”

Netanyahu ha affermato che i passeggeri e i membri dell’equipaggio sono riusciti a bloccare l’aggressore, scongiurando una “grave tragedia”. “Rendo omaggio a questi eroi che hanno dimostrato eccezionale prontezza di spirito e coraggio. Hanno salvato molte vite ed evitato una grave tragedia”, ha detto il leader israeliano.

Katz: “Tentativo di attacco jihadista”

Il ministro della Difesa di Israele Israel Katz ha dichiarato che l’incidente avvenuto oggi a bordo dell’aereo di Flydubai in volo da Dubai a Tel Aviv “è stato un tentativo di attacco terroristico jihadista, sventato solo grazie al coraggio di alcuni passeggeri israeliani che hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio, hanno sopraffatto il terrorista e, con le proprie mani, hanno restituito il controllo dell’aereo a un altro membro dell’equipaggio presente sul posto”. È quanto si legge in una nota. “Secondo le prime informazioni in nostro possesso, il terrorista aveva un solo obiettivo: far schiantare l’aereo con tutti i passeggeri a bordo”, ha aggiunto. Lo riporta il Times of Israel.

Cosa è successo

Un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv questa mattina ha lanciato un segnale di emergenza e in seguito è atterrato all’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita. Secondo il Times of Israel – che riporta fonti della sicurezza israeliana – l’incidente, che ha portato il velivolo a trasmettere un segnale di “interferenza illecita” e un altro segnale di emergenza generale, sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo, uno emiratino e uno dell’Oman. A bordo del volo c’erano 174 passeggeri, fra cui 27 bambini. Successivamente è atterrato in emergenza all’aeroporto di Tabuk, in Arabia Saudita.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Media Israele: “Un pilota del volo voleva far schiantare l’aereo”

Un alto funzionario israeliano ha dichiarato a Channel 12 che “è stato scongiurato il disastro più grave“. Ci sono crescenti indicazioni che uno dei piloti avrebbe cercato di prendere il controllo dell’aereo per farlo schiantare. Precedentemente il Times of Israel aveva riportato notizie non confermate, basate sulle testimonianze dei passeggeri, secondo cui un pilota aveva tentato di far schiantare il velivolo e sarebbe stato fermato dall’altro ufficiale con l’aiuto dei viaggiatori. Alcune foto pubblicate dai media israeliane mostrano un passeggero con la maglietta macchiata di sangue. “Ci sono stati momenti in cui eravamo certi che fosse la fine”, ha raccontato una delle persone a bordo a Channel 12. “Abbiamo sentito urla su urla, poi abbiamo visto che la cabina di pilotaggio veniva aperta e c’era del sangue lì dentro. Ci siamo resi conto che una persona a bordo aveva accoltellato il pilota”, ha aggiunto.

Fonte Israele: “Un pilota ha accoltellato l’altro e ha tentato l’11 settembre”

“Un pilota ha accoltellato l’altro e ha cercato di mettere in atto un attentato simile a quello dell’11 settembre, dirottando l’aereo o facendolo schiantare”, ha dichiarato un alto funzionario israeliano all’emittente israeliana Channel 12. “L’aereo ha iniziato a precipitare in picchiata, ma un gruppo di piloti presenti a bordo ha preso il controllo dell’aggressore e dell’aereo, scongiurando così una catastrofe drammatica”, ha aggiunto il funzionario. Un’altra fonte israeliana ha dichiarato all’emittente che, se quei piloti non fossero stati a bordo, l’incidente avrebbe potuto sfociare in un attentato simile a quello dell’11 settembre 2001. A bordo dell’aereo era presente una seconda squadra di piloti in abiti civili, ha riferito Channel 12, precisando che sono loro i passeggeri che hanno preso il controllo del velivolo, facendolo atterrare.

Testimone in video: “Abbiamo neutralizzato i terroristi”

In un video girato pochi istanti dopo la colluttazione a bordo dell’aereo, un passeggero con il volto insanguinato dice alla telecamera: “Siamo qui durante il dirottamento di un aereo. A questo punto abbiamo neutralizzato i terroristi e ci stiamo avvicinando all’atterraggio. Chiunque mi stia ascoltando, abbiamo bisogno di aiuto.”. Lo riporta il Times of Israel “Stiamo atterrando a Tabuk, a quanto pare in Arabia Saudita. Una zona sconosciuta, che non conosciamo. A bordo dell’aereo, tutti stanno bene, tranne il pilota. Abbiamo bisogno di aiuto”, dice ancora l’uomo.

Testimone sul volo: “Membro equipaggio ha gridato Allahu Akbar”

“C’era un membro dell’equipaggio che ha gridato ‘Allahu Akbar’ e ha corso verso il pilota, un gruppo di israeliani lo ha neutralizzato”. E’ quanto ha affermato all’emittente israeliana Kan, Tehila Ohayon, sorella di Miriam che era sul volo Flydubai, costretto a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita. Un passeggero che si è filmato con il volto insanguinato dopo l’atterraggio ha detto: “Abbiamo preso il controllo del terrorista, abbiamo bisogno di aiuto”, riporta sempre l’emittente israeliana. Una donna, madre di una ragazza che era a bordo dell’areo ha detto: “c’è stato il panico e grida di aiuto dopo che un uomo armato di coltello ha cercato di prendere il controllo dell’aereo”.