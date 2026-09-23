Cnn, Politico e Ms Now per ora restano fuori dalla Casa Bianca: si attende decisione del giudice

Il giudice incaricato di esaminare il ricorso contro la decisione di Donald Trump di escludere tre testate giornalistiche dalla Casa Bianca ha affermato che valuterà le argomentazioni di entrambe le parti ed emetterà la sentenza il prima possibile, mantenendo in vigore, almeno per il momento, il blocco imposto dal presidente a Cnn, Ms Now e Politico.
Il giudice federale Timothy Kelly, riporta il New York Times, è apparso scettico riguardo alle tesi dell’amministrazione, ma non si è pronunciato immediatamente sulla richiesta delle tre testate di ripristinare il loro accesso al complesso della Casa Bianca