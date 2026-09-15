Vela: 36esima Maxi Yacht Rolex Cup, diversi podi per lo Yacht Club de Monaco

Titolo mondiale per Joost Schuijff a bordo del suo Farr 100 Leopard 3, vittoria per Sir Irvine Laidlaw con Highland Fling XVIII nella classe Multihull, secondo posto per Karel Komarek sul suo WallyCento V e podio per Peter Harrison con Jolt. I membri dello Yacht Club de Monaco hanno ottenuto una serie di risultati di rilievo a Porto Cervo, in occasione della 36esima Maxi Yacht Rolex Cup. Dopo i venti deboli dei primi giorni, la competizione ha dovuto fare i conti con un forte Maestrale, con raffiche superiori ai 28 nodi. Gli equipaggi si sono alternati tra percorsi costieri nell’arcipelago della Maddalena e regate al largo di Porto Cervo per le classi Maxi 1 e Maxi Grand Prix.

Joost Schuijff ha conquistato il Rolex IMA Maxi 1 World Championship al termine di sette regate. Dopo il terzo posto nella prova d’apertura, il Leopard 3, battente bandiera YCM, ha rapidamente preso il comando, vincendo cinque regate, quattro delle quali consecutive per chiudere la settimana. L’ultima vittoria è arrivata sabato e ha portato il suo punteggio complessivo a 13. Il Maxi ha preceduto il V di Karel Komarek, anch’esso dello YCM, secondo con 20 punti. Per Joost Schuijff e il suo Farr 100 si tratta del secondo titolo mondiale conquistato in questa competizione, dopo quello del 2024. Nel Rolex IMA Maxi Grand Prix World Championship, Peter Harrison e Jolt hanno conquistato il podio, chiudendo al terzo posto.

Presenza abituale nelle posizioni di vertice, Peter Harrison ha ricevuto lo scorso anno un YCM Award insieme al vicepresidente dello YCM Pierre Casiraghi, per la loro storica vittoria nell’Admiral’s Cup. Nella stessa categoria, Giovanni Lombardi Stronati dello YCM, vincitore dell’edizione dello scorso anno, ha chiuso al quinto posto a bordo di Django 7X. Più combattuta la sfida nella categoria Multihull, che vedeva sei imbarcazioni contendersi la vittoria. Sir Irvine Laidlaw, membro dello YCM, ha costruito il proprio successo su tre vittorie di regata nel corso della settimana. Sebbene la competizione abbia modificato la classifica nella giornata di sabato, la serie di ottimi piazzamenti ottenuti da Highland Fling XVIII ha fatto la differenza, garantendo a Sir Irvine Laidlaw il primo posto sul podio. Anche Benoît de Froidmont (Wallyno) ha chiuso la Maxi Yacht Rolex Cup in bellezza, vincendo l’ultima regata. Con un vento da nord-est di 10 nodi, l’imbarcazione si è imposta nell’ultima prova costiera della classe Maxi 4, conquistando così il quarto posto assoluto nella categoria. La giornata conclusiva ha chiuso sei giorni di regate durante i quali i membri dello Yacht Club de Monaco sono stati protagonisti in diverse classi, con Leopard 3 che ha conquistato il secondo titolo mondiale, Karel Komarek (V) al secondo posto nella stessa categoria e Highland Fling XVIII vincitore nella classe Multihull. Organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l’International Maxi Association e con il supporto di Rolex, l’evento ha offerto condizioni di regata molto diverse, rappresentando il perfetto appuntamento di preparazione in vista de Les Voiles de Saint-Tropez, in programma dal 26 settembre al 4 ottobre.