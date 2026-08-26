Nepal: la spaventosa inondazione al valico di Rasuwagadhi, l'ondata travolge tutto

Il bilancio delle vittime della catastrofica alluvione in Nepal è salito a 31, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Ufficio di Polizia della Provincia di Bagmati a Hetauda, aggiornati alle 17:25, ora locale. Lo riportano Bbc e il sito d’informazione Nepal News. I feriti risultano al momento 93. Sono in corso le operazioni per rintracciare i dispersi. Nelle immagini di una telecamera a circuito chiuso la spaventosa onda d’acqua che ha travolto tutto al valico di Rasuwagadhi, al confine tra Nepal e Cina.