Alterato da alcol e droga, spara in centro a Faenza: arrestato un uomo

Sparatoria nel centro storico di Faenza, in provincia di Ravenna. I carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, procurato allarme e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. L’uomo, alterato per l’assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti, ha esploso diversi colpi in aria in pieno centro storico utilizzando una pistola scacciacani. Le detonazioni hanno allarmato i residenti, che hanno richiesto l’intervento del 112.

I militari sono giunti sul posto in pochissimi minuti. Alla vista delle pattuglie, l’uomo ha tentato la fuga a piedi, abbandonando l’arma lungo il tragitto. Una volta raggiunto e bloccato, ha dato in escandescenza, aggredendo i carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Perquisito, gli sono stati rinvenuti addosso il caricatore dell’arma con cinque colpi a salve inesplosi e una dose di circa mezzo grammo di cocaina. Allo stesso tempo, avvalendosi del sistema di videosorveglianza cittadino, i carabinieri sono riusciti a trovare e recuperare la pistola di cui l’uomo si era liberato. L’arma, il munizionamento e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro.

Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e alle denunce per procurato allarme e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Ravenna quale assuntore di sostanze stupefacenti. Il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto durante il rito direttissimo e ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.