Foggia, fuggono all’alt e si schiantano durante l’inseguimento: muore 17enne

Tragedia nella notte nelle campagne di Orta Nova, in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto al termine di un inseguimento con i carabinieri. L’episodio si è verificato lungo la strada provinciale 80 e ha coinvolto un gruppo di giovanissimi che viaggiavano a bordo di una Renault Megane con targa polacca.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, all’interno dell’auto si trovavano cinque minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Alla guida ci sarebbe stato un ragazzo di 16 anni che, alla vista di un posto di controllo predisposto dai carabinieri, avrebbe deciso di non fermarsi tentando la fuga. Il conducente avrebbe improvvisamente accelerato, dando così il via a un inseguimento lungo le strade di campagna della zona.

La corsa è terminata dopo pochi minuti in maniera tragica. Affrontando una curva a velocità sostenuta, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo della vettura che è uscita violentemente di strada, finendo la propria corsa ai margini della carreggiata dopo diversi metri. L’impatto è stato devastante.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 17 anni che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto. I soccorritori del 118, arrivati sul posto insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.

Gli altri quattro minorenni che si trovavano nell’abitacolo sono rimasti feriti, alcuni in maniera seria, e sono stati trasportati negli ospedali della zona per ricevere le cure necessarie. Nessuno di loro, secondo quanto emerso finora, sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda, dalla provenienza dell’auto fino ai motivi che avrebbero spinto il giovane conducente a tentare la fuga davanti al posto di blocco. Sotto sequestro la vettura coinvolta nell’incidente, mentre gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e accertando eventuali responsabilità. La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Orta Nova e l’intera provincia foggiana.

A Ostia fuggono all’alt e investono due ragazze: portate al Grassi

Una pattuglia del distretto di Ostia, impegnata nei servizi per il Giro d’Italia sul litorale romano, ha intimato l’alt a un’auto sospetta che è fuggita investendo due ragazze, rimaste ferite con escoriazioni. L’inseguimento si è concluso in via Capo Sperone con lo scontro tra la volante e l’auto dei fuggitivi. Nel veicolo trovati arnesi da scasso. I due sono stati arrestati, mentre le ragazze sono state trasportate all’ospedale Grassi di Ostia.