Elezioni Comunali 2026, i dati definitivi: a Venezia Venturini sindaco con il 51,03%, a Reggio Calabria Cannizzaro con il 65,68%

A scrutini terminati, Simone Venturini, candidato del centrodestra è eletto sindaco di Venezia con il 51,03% delle preferenze e un totale di 56.344 voti. Dietro di lui Andrea Martella, candidato del centrosinistra Andrea Martella, con il 39,21% delle preferenze e 43.294 voti. Michele Boldrini è terzo con il 3,44% di preferenze e 3.795 voti.

Gli aggiornamenti in diretta Inizio diretta: 26/05/26 07:50 Fine diretta: 26/05/26 23:00