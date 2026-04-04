Montagna, precipita in un canale: muore scialpinista sul Monviso

Incidente mortale sulla parete sud del Monviso, nel Cuneese, questo pomeriggio dove uno scialpinista avrebbe perso il controllo degli sci a Pontechianale, nei pressi del Bivacco Andreotti, finendo in un canale. A dare l’allarme due scialpinisti intorno alle 16 dopo aver visto a quota 3700 m, lo sci appartenente a un uomo incontrato sulla cima che aveva intrapreso la discesa prima di loro. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte: la zona è stata sorvolata con l’elisoccorso che ha individuato il corpo dello scialpinista in fondo a un canale all’altezza del Bivacco Andreotti. Il medico ha constatato il decesso: l’elicottero ha recuperato un militare del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che si è occupato delle operazioni di Polizia Giudiziaria. La salma è stata recuperata sempre dall’elisoccorso.