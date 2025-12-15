Rob Reiner, il regista ucciso con la moglie: fermato il figlio

Il figlio di Rob e Michele Reiner, Nick, è stato arrestato e trattenuto con una cauzione di 4 milioni di dollari. Lo riferisce il sito americano Tmz.

Il trentaduenne è in custodia presso l’ufficio dello sceriffo della contea di Los Angeles da stamattina, secondo i registri online.

Il celebre regista e la moglie sono stati trovati morti da una delle figlie con la gola tagliata all’interno della loro casa di Los Angeles.

Non è chiaro cosa abbia scatenato esattamente la violenza, ma potrebbe essere avvenuta dopo una lite con un familiare.

Trump: “Reiner era ossessionato da me e paranoico”

Intanto il presidente Usa Donald Trump interviene sulla morte di Rob Reiner e della moglie Michelle con un post su Truth nel quale attacca il regista, noto per il suo attivismo a sostegno dei Democratici. “Ieri sera è accaduto un fatto molto triste a Hollywood. Rob Reiner, un regista e attore comico un tempo di grande talento, ma tormentato e in preda a gravi difficoltà, è deceduto insieme alla moglie, Michele, a quanto pare a causa della rabbia che aveva suscitato negli altri a causa della sua grave, irremovibile e incurabile afflizione, nota come Sindrome da Delirio di Trump (Trump Derangement Syndrome, Tds)”, scrive il presidente Usa. Reiner, prosegue Trump, “era noto per aver fatto impazzire le persone con la sua ossessione sfrenata per il Presidente Donald J. Trump, e la sua evidente paranoia aveva raggiunto livelli inauditi mentre l’amministrazione Trump superava ogni obiettivo e aspettativa di grandezza, inaugurando un’Età dell’Oro per l’America, forse senza precedenti. Che Rob e Michele riposino in pace!”, conclude il post.