Rieti, assaltato pullman di tifosi del Pistoia basket: morto l’autista

Assalto in strada contro il pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia, militante in Serie A2, dopo la partita in trasferta contro il Rieti. Al termine del match al PalaSojourner, i tifosi della squadra di casa avrebbero assaltato il pullman che trasportava i supporters biancorossi con lancio di pietre e oggetti contundenti, e nella sassaiola è morto l’autista dell’autobus. Lo conferma la polizia di Rieti, luogo delle violenze. Secondo quanto riporta ‘Pistoiasport’, l’autista del pullman è stato colpito da un mattone.