La famiglia di Bibas conferma: "Di Shiri il corpo restituito dai palestinesi"

Sono iniziati preparativi per la consegna degli ostaggi israeliani a Rafah. Combattenti delle Brigate Qassam, l’ala militare di Hamas, sono stati dispiegati nel luogo in cui avverrà la consegna di sei prigionieri israeliani nel sud della Striscia di Gaza. Un altro palco simile è stato allestito nel campo profughi di Nuseirat, nel centro dell’enclave palestinese. Intanto la famiglia della prigioniera israeliana deceduta Shiri Bibas, la madre dei bambini Kfir e Ariel, conferma che i resti restituiti ieri da Hamas sono effettivamente quelli della donna, identificati dell’Istituto di medicina legale di Israele.

IN AGGIORNAMENTO

Allestito palco Hamas a Rafah per consegna ostaggi israeliani

Hamas ha allestito dei palchi a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, e nell’area di Nuseirat, nel centro della Striscia, per la consegna di sei ostaggi israeliani prevista oggi. Come è accaduto con i precedenti rilasci, i palchi sono tappezzati di manifesti di propaganda. Lo riferisce ‘The Times of Israel’. Hamas rilascerà questa mattina gli ostaggi Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed. Secondo le precedenti dichiarazioni del gruppo terroristico, i sei sono gli ultimi fra quelli che vengono consegnati durante la prima fase e che sono ancora vivi. Al-Sayed e Mengistu sono prigionieri a Gaza da oltre un decennio, dopo essere entrati nella Striscia di loro spontanea volontà. Gli altri sono stati rapiti il 7 ottobre 2023

Famiglia Bibas: “Di Shiri il corpo consegnato da Hamas”

“La nostra Shiri è ritornata a casa”. Così i familiari di Shiri Bibas, madre dei due bambini israeliani ostaggio morti nella Striscia di Gaza per mano di Hamas, sull’account social ‘Bring Bibas Back’. “Dopo il processo di identificazione all’Istituto di medicina forense, questa mattina abbiamo ricevuto la notizia che più temevamo. La nostra Shiri è stata uccisa in prigionia ed è ora ritornata a casa dai suoi figli, da suo marito, da sua sorella e da tutto il resto della famiglia”, scrivono ancora. E poi aggiungono: “Nonostante le nostre paure per il loro destino, noi abbiamo sperato di poterli abbracciare di nuovo, e ora siamo distrutti e addolorati. Shiri è stata una madre meravigliosa di Ariel e Kfir, una partner amorevole di Yarden, una sorella e una zia affezionata e un’amica fantastica”.

