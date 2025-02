Al Quirinale l'incontro tra il capo dello Stato e il presidente israeliano Herzog

Incontro al Quirinale tra il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il presidente di Israele, Isaac Herzog.

Medioriente, Mattarella: “Ue al completo ad Auschwitz messsaggio contro antisemitismo”

“Sono stato poco più di venti giorni fa ad Auschwitz per gli ottant’anni dalla scoperta di quell’orrido cantiere di morte ed è stata davvero una grande soddisfazione vedere l’Europa compresente al completo, al più alto livello rappresentativo. Vi erano naturalmente rappresentanti anche di Paesi di altri continenti, ma l’Europa era al completo presente. È stato un messaggio questa presenza così completa e così qualificata come livello dei Paesi europei come un impegno rinnovato contro l’antisemitismo che ha ripreso a circolare in questo periodo contro il quale l’Italia è fortemente impegnata”, ha sottolineato Mattarella. “Quella cerimonia, oltre che coinvolgente e toccante, è stata un messaggio importante per la comunità internazionale. È un piacere, presidente, averla qui, potere dialogare con lei, come abbiamo fatto poc’anzi nel nostro tête à tête, continuare a farlo con la delegazioni e scambiare così le nostre opinioni sempre con grande franchezza ed amicizia, con grande intesa collaborativa. Benvenuto, presidente”, ha aggiunto.

Mattarella riceve Herzog: “Eccellenti relazioni e intensa amicizia”

“Signor presidente, è un vero piacere dare il benvenuto a lei e alla delegazione che la accompagna. La sua presenza a Roma è un onore per la Repubblica italiana. È per me un gran piacere accoglierla nuovamente al Quirinale a distanza di pochi mesi dal nostro ultimo incontro ed è una testimonianza delle eccellenti relazioni che vi sono tra Israele e Italia, anche attestate dalla frequenza degli incontri”, ha sottolineato il Capo dello Stato in un passaggio del suo intervento. “Sono stati frequenti le missioni del ministro degli Esteri Tajani, che è anche vicepresidente del Consiglio, in Israele in questo periodo, a dimostrazione della intensità del nostro rapporto e della nostra amicizia”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata