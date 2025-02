L'operazione 'Alto impatto' è stata disposta dal prefetto e ha visto controlli dettagliati sia nella struttura residenziale che nelle immediate vicinanze

Duecento persone identificate, veicoli sequestrati, bombole di gas rimosse. Sono gli esiti dell’operazione ‘Alto impatto’ scattata questa mattina all’Hotel Huose di Porto Recanati (Macerata) su disposizione del prefetto di Macerata, Isabella Fusiello, coordinata dalla Polizia di Stato. Al termine dell’operazione, pianificata giorni fa in sede di tavolo tecnico tenutosi in Questura, sono state identificate circa 200 persone e sottoposti a controllo 106 veicoli parte dei quali in sosta all’interno del complesso residenziale e parte fermati nel corso di posti di controllo effettuati nella via di accesso e di uscita alla struttura. La posizione di 4 cittadini extracomunitari, che ad un primo controllo non erano in possesso dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno in Italia, è tuttora al vaglio dell’ufficio immigrazione per gli eventuali provvedimenti del caso. Altri due cittadini extracomunitari sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente, motivo per cui sono stati segnalati alla competente Autorità. Nel corso dei controlli sono stati anche posti in sequestro due veicoli poiché non in regola con le norme del Codice della Strada. I Vigili del Fuoco hanno invece proceduto alla rimozione di 18 bombole di gas per un totale di 270 kg. Tali bombole erano infatti collocate in altrettanti appartamenti e custodite con modalità ritenute pericolose per la pubblica incolumità. Inoltre, durante l’operazione, dal balcone di un piano alto è stato lanciato un mattone da parte di un soggetto rimasto al momento sconosciuto, che ha colpito un’auto in sosta di proprietà di un residente sfondando il lunotto anteriore. Al servizio, oltre al personale della Polizia di Stato tra cui una squadra del Reparto Mobile di Senigallia e agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, hanno concorso militari dell’Arma dei Carabinieri, dell’unità cinofila della Guardia di Finanza e personale dei Vigili del Fuoco per gli aspetti di specifica competenza.

