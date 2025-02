Il Programma regionale dello sport 2025, dalla dotazione di oltre 3 milioni di euro, incentiva e sostiene l’attività motoria in ogni sua forma

‘Nelle Marche lo Sport è Turismo’ è l’appuntamento svolto alla Bit con la partecipazione di Chiara Biondi, assessore allo sport della Regione Marche, Fabio Luna Presidente CONI Marche e Roberto Novelli vicepresidente del Comitato paralimpico della Marche. “Lo sport è di grande importanza per le Marche con i suoi straordinari atleti che sanno trasmettere valori fondamentali quali inclusione, solidarietà, gioco di squadra – ha detto Chiara Biondi – E’ una ‘palestra di vita’ a cui la Regione dedica massima attenzione investendo risorse per rendere l’attività sportiva accessibile a tutti, ad ogni età, a partire dai più piccoli, e in considerazione delle disabilità. Andrà in questa direzione il Programma regionale dello Sport 2025, dalla dotazione di oltre tre milioni di euro, per incentivare e sostenere l’attività motoria in ogni sua forma, favorirne la diffusione e permettere alle famiglie di accedere alle attività sportive con procedure semplificate. Particolare attenzione poi all’impiantistica sportiva con fondi destinati a riqualificare attrezzature e impianti accessibili a tutti. ‘Nelle Marche lo sport è Turismo’, come cita l’efficace titolo di questo appuntamento odierno, che applichiamo nella programmazione e nella realizzazione di manifestazioni sportive di molteplici discipline che diventano sempre più elemento di attrazione per turisti e appassionati, occasione di visitare il nostro straordinario territorio. Ed è significativo il fatto che i testimonial della Regione siano personaggi noti e campioni del mondo dello sport. In piena sinergia con il Coni e con il Cip nella condivisione delle azioni amministrative da intraprendere per offrire le migliori risposte e rendere l’attività motoria principale elemento di inclusività. Perché anche lo sport offre un grande contributo alla qualità della vita della nostra comunità”.

Gli eventi di ampio respiro

Sui grandi eventi sportivi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale quale ottimo volano di promozione del territori dai benefici economici al di là dell’agonismo, ha poi posto l’attenzione Fabio Luna. Tante le manifestazioni e le competizioni sportive che si svolgono nelle Marche, un calendario fitto di eventi che attraggono atleti, staff, familiari e un grande pubblico di appassionati. Meccanismo che nel tempo ha dimostrato di portare indotto economico. “Credo che il legame fra sport e turismo sia un fatto quasi naturale – ha spiegato Luna – ed è per questo che voglio ringraziare la Regione Marche per aver nuovamente concesso uno spazio esclusivo allo sport all’interno della Bit di Milano. Praticare attività sportiva, soprattutto agonistica, ci porta spesso a contatto con nuovi orizzonti, nuove culture e ci fa scoprire nuovi luoghi. Organizzare eventi sportivi di livello nazionale o internazionale porta ad accelerare questo meccanismo e assicura beneficio economico all’indotto”.

La Torcia Olimpica ad Ancona

Appuntamento al 4 gennaio 2026 quando la Staffetta della Torcia olimpica dei Giochi Olimpici Invernali in vista della Cerimonia di Apertura farà tappa ad Ancona. Il 2025 vede inoltre il riconoscimento di Ascoli Piceno come Città Europea dello Sport. Il riconoscimento è stato conferito dell’ACES Europe, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, che ha deciso di insignire Ascoli di un riconoscimento prestigioso che darà ulteriore slancio alla città e all’intero territorio Piceno e regionale.

