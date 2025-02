Secondo gli organizzatori i manifestanti erano oltre 250.000

Grande manifestazione a Berlino per il mantenimento del ‘Brandmauer’, il cordone sanitario contro l’ultradestra dell’AfD. Dopo un breve comizio di apertura davanti al palazzo del Reichstag, la manifestazione è proseguita fino alla Konrad-Adenauer-Haus, la sede della Cdu, che mercoledì scorso ha votato insieme all’AfD una mozione per inasprire le politiche migratorie. Un portavoce della polizia ha dichiarato a rbb che circa 60.000 persone si erano radunate attorno al prato del Reichstag. Secondo gli organizzatori i manifestanti sono 250.000. Molti partecipanti hanno con sé poster e striscioni. Tra le altre cose, si legge: “Fritz, ascolta la mamma” (un invito al leader della Cdu, Friedrich Merz, ad ascoltare i consigli dell’ex cancelliera Angela Merkel che si è espressa contro l’apertura alla AfD), e “Niente Merz a febbraio“, gioco di parole con riferimento alle prossime elezioni federali.

Merz: “Normale che ci siano delle controversie”

Il giornalista Michel Friedman, che qualche giorno fa aveva lasciato la Cdu per protesta, ha ricordato al pubblico della manifestazione la promessa che la dignità di ogni essere umano è inviolabile. Ha descritto l’AfD come un “partito dell’odio”. Friedman ha definito un “errore ingiustificabile” il fatto che la Cdu-Csu abbiano votato insieme all’estrema destra per una politica migratoria più severa. Il leader della Cdu Merz ha affermato che sia “normale che ci siano delle controversie” e ha rivolto un appello affinché le proposte “siano pacifiche”. Dopo il voto congiunto tra i cristianodemocratici e l’AfD si sono svolte manifestazioni di protesta in tutta la Germania.

