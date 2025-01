Il presidente eletto ha annunciato il viaggio del figlio Don nel territorio autonomo danese

“Ho sentito dire che gli abitanti della Groenlandia sono ‘MAGA’ (ovvero l’acronimo dello slogan ‘Make America Great Again’)”. Lo ha scritto sul social Truth il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. “Mio figlio, Don Jr, e vari rappresentanti, si recheranno sul posto per visitare alcune delle aree e dei luoghi più belli”, ha aggiunto, “la Groenlandia è un luogo incredibile e la popolazione ne trarrà enormi benefici se e quando diventerà parte della nostra nazione. Noi la proteggeremo e la custodiremo da un mondo esterno molto feroce. RENDIAMO LA GROENLANDIA DI NUOVO GRANDE!”.

La risposta del re della Danimarca

Il re della Danimarca, Federico X, ha modificato lo stemma reale per raffigurare più in evidenza la Groenlandia e le Isole Faroe. La decisione del sovrano è stata vista come una risposta alle parole del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che ha più volte ipotizzato l’annessione della Groenlandia, territorio autonomo danese.

Per 500 anni, i precedenti stemmi reali danesi hanno raffigurato tre corone, simbolo dell’Unione di Kalmar tra Danimarca, Norvegia e Svezia, che fu guidata dalla Danimarca tra il 1397 e il 1523. Nella versione aggiornata le corone sono state rimosse e sostituite con un orso polare e un ariete più evidenti rispetto al passato, a simboleggiare rispettivamente la Groenlandia e le Isole Faroe. La famiglia reale ha spiegato che lo stemma, che viene utilizzato su documenti e sigilli ufficiali e i cui elementi risalgono al XII secolo, “rafforza l’importanza del Commonwealth”. Le tre corone, ha però precisato, sono state rimosse “poiché non sono più rilevanti”.

