Domani al via la diciannovesima edizione. Non ci sarà la Ferragni, Barbara D'Urso ballerina per una notte

Milly Carlucci alza il sipario e da sabato 28 settembre apre le danze di ‘Ballando con le stelle’, in onda in prima serata su Rai1. Alla diciannovesima edizione partecipano: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castoldi.

No di Chiara Ferragni, Barbara D’Urso ballerina per una notte

Non ci sarà Chiara Ferragni ma vedremo ballare anche Barbara d’Urso. Sarà ballerina per una notte nella seconda puntata di ‘Ballando con le Stelle’, come ha annunciato Milly Carlucci: “Con Barbara d’Urso c’era stato un tentativo anni fa. Era talmente impegnata che non si trovava il tempo. Ci siamo tenute in contatto e quest’anno verrà. La sua scelta? Perché è un personaggio che ha una presenza carismatica con il pubblico”. E sulla rinuncia a Ferragni? “Io ogni anno chiamo tantissimi personaggi e fra i tanti che ho chiamato quest’anno c’è stata anche una telefonata con Chiara Ferragni che semplicemente mi ha detto ‘non me la sento’ con grande carineria. Questo succede vi assicuro tantissime volte con tantissimi personaggi. Federica Pellegrini per 14 anni mi ha detto che non se la sentiva quindi il no fa parte della normalità, l’eccezione è quando poi alla fine ti dicono di sì”.

Immutata la giuria: Mariotto, Canino, Zazzaroni, Smith e Selvaggia Lucarelli

Fin dal 2005, anno della sua prima edizione, ‘Ballando con le stelle’ continua a diffondere la passione per il ballo e le sue tante discipline, catturando sempre più l’attenzione del pubblico. Immutata la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di ‘Vita in Diretta’. Come lo scorso anno, i “tribuni del popolo” vedranno protagonisti al fianco di Rossella Erra i volti di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. I tre avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara addirittura di smentirle, premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”.Il direttore dell’Intrattenimento Marcello Ciannamea ha ricordato che sulla piattaforma Rai nella scorsa edizione c’è stata una fruizione di 2 milioni di ore con 8 milioni di visualizzazioni.

A novembre la 200esima puntata

Il vicedirettore Claudio Fasulo ha sottolineato come il successo del programma sia dovuto anche “all’assortimento di generi che interessano tutti i target in maniera trasversale. E tra l’altro il 23 novembre andrà in onda la puntata numero 200”. Paolo Belli ha spiegato come ogni volta che si esibisce in concerto il pubblico gli chiede quando riparte Ballando e “suonare 4 ore e mezzo dal vivo con Milly che alza sempre l’asticella a me e alla band ci fa sentire degli eroi”. Belli ha anche ricordato la data del 14 dicembre per l’appuntamento con la puntata Telethon. Tra le ospiti più attese ci sono le campionesse del volley che si esibiranno dopo la finale di supercoppa e l’atleta paralimpica Giuliana Chiara Filippi.

Anna Lou Castoldi all’esordio

Tra le concorrenti c’è l’esordio di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. “I miei genitori? Papà non mi ha dato un consiglio mentre mia madre mi manda ogni giorno messaggi tipo zen buddisti, mi ha detto di vivere giorno per giorno con serenità. Non ho paura delle critiche e dei giudizi, lo fanno sempre, sono abituata. Sotto i riflettori ci sono nata, anche se ora qui sono io la protagonista e questo un po’ mi turba seppure mi piace molto. Io al pubblico voglio solo mostrare me stessa, poi quello che passa passa”. ‘Ballando con le Stelle’, adattamento del format Bbc ‘Strictly Come Dancing’, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Ballandi. È un programma di Milly Carlucci e di Giancarlo De Andreis, ideato e scritto con Luca Alcini, Maddalena De Panfilis, Giovanni Giuliani, Danila Lostumbo, Francesco Saverio Sasso, Svevo Tognalini, Simone Troschel. Produttore esecutivo, Sandra Nicola. La regia e firmata da Luca Alcini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata