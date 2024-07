Il presidente del Senato nel corso della cerimonia del Ventaglio

“Liliana Segre ha espresso parole molto amare dopo l’inchiesta su Gioventù Nazionale, che mi hanno colpito. Credo di poterle dire che non deve aver alcun timore rispetto al modo con cui l’Italia reagisce di fronte a ogni ipotesi di antisemitismo. Se ci fosse bisogno metterei mio il petto di davanti a lei e la difenderei in prima persona, ma non ce ne sarà bisogno, ne sono certo”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, nel corso della cerimonia del Ventaglio, in riferimento alle parole della senatrice a vita.

