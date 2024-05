Per l'Unrwa, solo nelle ultime tre settimane, un milione di persone è fuggito da Rafah

Spagna, Irlanda e Norvegia annunciano il riconoscimento ufficiale della Palestina. Una decisione che innesca, come prevedibile, un vero e proprio scontro diplomatico tra i tre Paesi europei e lo Stato ebraico. “Non è una decisione contro Israele”, ha spiegato il premier spagnolo Sanchez, accusato però dal ministro degli Esteri di Tel Aviv Katz di diventare complice “dell’incitamento al genocidio degli ebrei“. Intanto, secondo quanto mostrato da filmati di Al Jazeera, i carri armati israeliani starebbero avanzando ulteriormente nella zona ovest di Rafah, puntando verso il centro città. Secondo l’Unrwa, oltre un milione di persone avrebbe lasciato Rafah nelle ultime tre settimane. La città del Sud della Striscia è stata teatro di una vera e propria strage scaturita dall’attacco israeliano a un’area umanitaria, raid definito dallo stesso premier israeliano Netanyahu “un tragico incidente”. IN AGGIORNAMENTO

11:30 Media, tank Israele verso centro città Rafah

Un filmato esclusivo dell’emittente Al Jazeera mostra i carri armati israeliani avanzare ulteriormente nella zona ovest della città di Rafah, verso il centro città. Secondo i media locali, le Forze di difesa israeliane (Idf) intendono occupare completamente l’Asse di Filadelfia con l’Egitto, accerchiando di fatto la Striscia di Gaza. Tel Aviv non ha fornito alcuna informazione al riguardo ma il portavoce dell’Idf ha dichiarato che la brigata Bislah si è unita ai combattimenti nel settore di Rafah.

11:00 Abbas celebra “decisione coraggiosa” di Spagna, Norvegia e Irlanda

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha accolto con favore il riconoscimento ufficiale della Palestina che sta avvenendo oggi da parte di Spagna, Norvegia e Irlanda. Abbas, in una dichiarazione riportata dall’agenzia di stampa palestinese Wafa, ha descritto la mossa dei tre Paesi come una decisione “coraggiosa” che dimostra un “consenso internazionale” per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. “La presidenza palestinese accoglie con favore le coraggiose e audaci posizioni politiche europee, in particolare quelle assunte da Spagna, Irlanda e Norvegia”, ha detto il presidente palestinese.

10:45 In Norvegia entrato in vigore riconoscimento Stato Palestina

In Norvegia è entrato oggi in vigore il riconoscimento formale dello Stato della Palestina. Il riconoscimento, spiega il ministero degli Esteri norvegese in una nota, “significa che la Norvegia si relazionerà con la Palestina come uno Stato, con i diritti e gli obblighi che ciò comporta”. “Ciò significa, tra l’altro, che ci aspettiamo che le regole fondamentali del diritto internazionale sull’indipendenza, l’uguaglianza e la coesistenza pacifica siano applicate in tutte le relazioni con la Palestina”, ha aggiunto il ministero. Il riconoscimento fa seguito alla decisione del Parlamento del Paese (Storting) del 2023, secondo cui il governo può riconoscere la Palestina “in un momento in cui può avere un impatto positivo sul processo di pace e senza pregiudicare un accordo di pace definitivo”. Venerdì 24 maggio è stato emesso il decreto reale per il riconoscimento di cui è stata formalmente informata la Palestina, e il decreto è entrato in vigore oggi.

10:30 Ex capo Mossad minacciò procuratrice Cpi su indagine crimini guerra

Yossi Cohen, ex capo del Mossad, l’agenzia di intelligence israeliana, avrebbe minacciato la procuratrice capo della Corte penale internazionale (Cpi) in una serie di incontri segreti in cui avrebbe cercato di spingerla ad abbandonare un’indagine su presunti crimini di guerra israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo rivela il Guardian, secondo cui i contatti segreti di Cohen con l’allora procuratrice capo della Cpi, Fatou Bensouda, avevano come obiettivo quello di compromettere il pubblico ministero o di arruolarla al fianco di Israele. Secondo i resoconti condivisi con i funzionari della Cpi, le avrebbe detto: “Dovresti aiutarci e lasciare che ci prendiamo cura di te. Non vuoi immischiarti in cose che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella della tua famiglia”. Fonti israeliane hanno rivelato al quotidiano britannico che Cohen agiva come “messaggero non ufficiale” del primo ministro Benjamin Netanyahu. Quattro fonti hanno confermato che Bensouda aveva informato un piccolo gruppo di alti funzionari della Corte penale internazionale sui tentativi di Cohen di influenzarla, esprimendo preoccupazioni per la natura sempre più persistente e minacciosa del suo comportamento.

10:20 Irlanda: “Ministri Ue discutono di sanzioni contro Israele”

Al consiglio Esteri “per la prima volta in un incontro Ue c’è stata discussione significativa sulle sanzioni contro Israele e sul cosa fare se” Tel Aviv non rispetta il diritto internazionale umanitario. Lo ha detto il ministro degli Esteri irlandese Micheàl Martin, dopo il Consiglio Esteri di ieri, “C’è stata una discussione forte sull’applicazione degli ordini della Corte internazionale di giustizia e c’è un chiaro consenso sulla necessità di sostenere le istituzioni giuridiche umanitarie internazionali”. Venerdì scorso la Corte internazionale di giustizia ha stabilito che Israele deve immediatamente fermare la sua offensiva a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e aprire il valico di frontiera di Rafah per consentire agli aiuti umanitari di entrare senza ostacoli.

10:10 Katz: “Sanchez complice di incitamento a genocidio ebrei”

Il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha accusato il premier spagnolo Pedro Sanchez di essere “complice di incitamento al genocidio del popolo ebraico e di crimini di guerra”. In un post su X, Katz ha paragonato la guida suprema dell’Iran Ali Khamenei e il leader di Hamas Yahya Sinwar alla vicepremier seconda della Spagna Yolanda Diaz, affermando che tutti e tre “chiedono l’eliminazione dello Stato di Israele e la creazione di uno stato terrorista islamico palestinese dal fiume al mare”. “Sanchez, nel non destituire Diaz e nell’annunciare il riconoscimento dello Stato palestinese, è complice dell’incitamento al genocidio del popolo ebraico e di crimini di guerra”, ha affermato il ministro israeliano.

10:00 Unrwa, in ultime tre settimane un milione di persone fuggite da Rafah

“Nelle ultime 3 settimane circa 1 milione di persone sono fuggite da Rafah”. È quanto fa sapere in un post sul social X l’Unrwa, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati palestinesi. “Questo è avvenuto senza un posto sicuro dove andare e tra bombardamenti, mancanza di cibo e acqua, cumuli di rifiuti e condizioni di vita inadatte”, si legge nel post, “giorno dopo giorno, fornire assistenza e protezione diventa quasi impossibile”.

09:45 Sanchez: “Riconoscimento Palestina non è contro Israele”

Quella del riconoscimento dello Stato di Palestina “è una decisione che non adottiamo contro qualcuno, meno che mai contro Israele, un popolo amico che rispettiamo e con cui vogliamo avere le migliori relazioni possibili”. Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in dichiarazioni dal Palazzo della Moncloa in cui ha annunciato che il Consiglio dei ministri di oggi approverà il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina. La decisione riflette invece il nostro “rifiuto totale ad Hamas che è contrario alla soluzione dei due Stati”, ha sottolineato il leader, ricordando che la Spagna ha “condannato dal primo momento e con tutta la forza gli attacchi terroristici del 7 ottobre”.

09:30 Raid Israele colpisce moto a ingresso ospedale Libano, due morti

Un attacco israeliano ha colpito ieri una moto vicino all’ingresso di un ospedale a Bint Jbeil, nel sud del Libano, uccidendo il conducente e una guardia di sicurezza e ferendo diversi civili nelle vicinanze. Mohammed Suleiman, direttore dell’ospedale Salah Ghandour di Bint Jbeil, ha riferito di aver ricevuto inizialmente una persona uccisa e nove feriti nell’attacco, la maggior parte dei quali erano “civili che si trovavano di fronte all’ospedale, dove di solito si riuniscono i familiari e le persone che accompagnano i pazienti”. I funzionari dell’ospedale hanno poi dichiarato che una guardia di sicurezza, ferita nell’attacco, è morta.

09:00 Sanchez, oggi Spagna riconosce Palestina, è decisione storica

“Nella riunione del Consiglio dei ministri di oggi il governo della Spagna approverà il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina”. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione dal Palazzo della Moncloa. “La Spagna si aggiungerà così ai più di 140 Paesi che già riconoscono nel mondo la Palestina come Stato”, ha aggiunto il premier affermando che si tratta di una “decisione storica che ha un unico obiettivo” ovvero “contribuire a che israeliani e palestinesi arrivino alla pace”. “Non è solo una questione di giustizia storica, con le aspirazioni legittime del popolo palestinese, ma una necessità perentoria se vogliamo ottenere la pace”, ha aggiunto il premier spagnolo, sottolineando che questa “è l’unica maniera di avanzare verso la soluzione che tutti riconosciamo come l’unica possibile per ottenere un futuro di pace, uno Stato palestinese che conviva con lo Stato d’Israele in pace e sicurezza”.

08:45 Media, scheggia possibile causa incendio a Rafah

Gli Stati Uniti hanno ricevuto informazioni dagli israeliani secondo cui possa essere stata una scheggia a provocare l’incendio di un serbatoio di carburante a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Le fiamme hanno poi inghiottito una tenda, creando un incendio di vaste proporzioni e uccidendo almeno 50 palestinesi. Lo afferma un funzionario statunitense, come riporta Abc News che precisa che gli Stati Uniti non dispongono di informazioni che confermino o smentiscano questa ipotesi.

