Il parrocco è intervenuto all'inaugurazione del nuovo centro sportivo intitolato a Pino Daniele

Don Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, durante il suo intervento dal palco si rivolge al Presidente del Consiglio seduta in prima fila e dandole del tu, in napoletano, le dice: “Giorgia ‘O vveco e nun ‘o crero”, che significa: “Giorgia quello che vedo faccio fatica a crederlo”. Il parroco è intervenuto all’inaugurazione del nuovo centro sportivo, ex Delphinia, riqualificato e intitolato a Pino Daniele.

