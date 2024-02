Centinaia di persone in piazza del Campidoglio chiedono la pace

Sono passati due anni dall’inizio della guerra in Ucraina. Centinaia di persone si sono riunite in piazza del Campidoglio, davanti alla sede del Comune capitolino per manifestare e chiedere lo stop al conflitto. I partecipanti hanno sventolato una bandiera enorme con la scritta ‘pace’ e hanno chiesto anche il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. “E’ una guerra che non nasce due anni fa. La guerra è sempre una sconfitta dell’uomo, sempre distruzione e tragedia. Essere qui è necessario, non ne posso fare a meno”, ha detto un manifestante. “Sono qui per cercare di superare l’impotenza a cui sono relegata come cittadina italiana rispetto a quello che sta succedendo in Palestina, che non ha precedenti nella storia recente”, ha affermato una donna presente in piazza.

