L'organizzazione palestinese: "Continua guerra genocida"

Prosegue la guerra tra Israele e Hamas, con l’operazione militare israeliana a Rafah che si intensifica. Più di 50 palestinesi sono morti nell’ambito dei raid israeliani sulla città nel Sud della Striscia. Per Hamas è la prova che “continua la guerra genocida” di Israele. L’Idf annuncia intanto la liberazione di due ostaggi, Fernando Simon Marman (60 anni) e Norberto Louis Har (70): plauso della Knesset e del ministro del gabinetto di guerra Gantz.

07:45 Crosetto: “Con attacchi Houthi impatti molto pesanti”

“Ufficialmente gli Huthi lottano per la causa di Hamas ma la portata del conflitto è più vasta. Rischiamo un forte impatto economico stanno attaccando navi incapaci di difendersi, mentre i cargo cinesi e russi passano indisturbati. Tutto questo un effetto negativo principalmente per l’Italia e crea squilibri inaccettabili nella concorrenza internazionale. Il Mar Rosso è uno dei colli di bottiglia cruciale del traffico commerciale globale. I cinesi stanno già contattando le aziende anche italiane per promuovere le loro compagnie marittime quelle spedizioni costano meno e non subiscono attacchi. E’ la nuova guerra ibrida che abbatte intere economie e che potrebbe marginalizzare il Mediterraneo”. Così, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, in una intervista a La Verità. Per Crosetto l’Italia è esposta “perché se le navi sono costrette a circumnavigare l’Africa, potrebbero imporsi nuove rotte commerciali stabili a vantaggio per esempio di Rotterdam le nostre merci saranno zavorrate da uno svantaggio competitivo e costeranno di più”, ha aggiunto.

07:20 Hamas: “Massacri a Rafah, continua guerra genocida”

Hamas, in risposta alla liberazione di due ostaggi da parte delle forze di difesa israeliane, si scaglia contro “il massacro compiuto stasera dall’esercito israeliano a Rafah” e incolpa gli Stati Uniti “per aver dato il via libera a Netanyahu”.L’esercito ha detto di aver usato un’intensa potenza di fuoco contro uomini armati all’interno e intorno all’edificio dove erano tenuti i due ostaggi. Hamas ha detto che sono morte oltre 50 persone. Hamas definisce l’operazione una continuazione della “guerra genocida” e dei tentativi di sfollamento forzato contro il popolo palestinese.

07:00 Hamas, uccisi 52 palestinesi da bombe a Rafah

Hamas ha fatto sapere che 52 palestinesi, compresi bambini, sono stati uccisi in pesanti attacchi aerei notturni a Rafah da parte dei militari israeliani che s stanno preparando per un’incursione di terra nella città lungo il confine con l’Egitto, dove centinaia di migliaia di palestinesi sfollati hanno cercato rifugio dai combattimenti più a nord. La precaria situazione umanitaria a Rafah ha spinto gruppi umanitari e governi stranieri, compresi gli Stati Uniti, il principale alleato di Israele, a esprimere profonda preoccupazione per le conseguenze potenzialmente disastrose dell’espansione delle operazioni lì. Hamas ha anche avvertito che un’offensiva di terra a Rafah metterebbe a repentaglio qualsiasi futuro rilascio degli ostaggi israeliani presi durante gli attacchi del 7 ottobre che hanno scatenato la guerra.

06:30 Gantz: “Non smetteremo lavoro per liberare tutti i rapiti”

Il ministro israeliano del gabinetto di guerra, Benny Gantz ha accolto con favore il ritorno dei due ostaggi salvati durante la notte dalla Striscia di Gaza, mentre piange la morte dei due soldati uccisi in un’operazione separata. “Non ci arrenderemo mai con loro. L’IDF, lo Shin Bet e le forze speciali della polizia hanno agito in modo preciso e coraggioso”, scrive. “Oltre alla grande gioia per il ritorno a casa di Fernando [Marman] e Luis [Har], c’è grande tristezza per la caduta del Maggiore Adi Eldor e del Maggiore Alon Kleinman mentre combattevano per noi”, aggiunge Gantz come riporta The Times of Israel. “Non smetteremo di lavorare per riportare a casa tutti i 134 rapiti”, conclude

06:25 Knesset elogia “eroico salvataggio ostaggi”

Il portavoce della Knesset, Amir Ohana elogia “l’impressionante, eroica e complessa operazione di salvataggio” che ha liberato a Rafah i due ostaggi israeliani da Gaza. “Finalmente una buona notizia”, dice ringraziando le forze di sicurezza. “Avete offerto speranza a un’intera nazione. Non avremo pace finché non li riporteremo tutti indietro”, ha aggiunto.

06:15 Medioriente, operazione a Rafah: Israele libera due ostaggi

Israele ha annunciato di essere riuscito a liberare due ostaggi rapiti da Hamas a Gaza. I due, Fernando Simon Marman (60 anni) e Norberto Louis Har (70) sono stati portati in salvo dopo un’operazione congiunta dall’IDF, dallo Shin Bet e dalla polizia israeliana a Rafah. Erano stati rapiti dal kibbutz Nir Yitzhak il 7 ottobre.

Si tratta solo della seconda operazione di questo genere riuscita dal 7 ottobre. La prima è stata il salvataggio del soldato Ori Megidish alla fine di ottobre. “Insieme al primo ministro e agli alti comandanti ho seguito l’operazione dalla sala operativa. Offro il mio pieno apprezzamento all’IDF, allo Shin Bet e all’Unità nazionale antiterrorismo”, ha dichiarato il ministro della Difesa, Yoav Gallant parlando di “straordinaria operazione di salvataggio”.

“L’IDF e lo Shin Bet hanno lavorato a questa operazione da molto tempo. Finora non c’erano le condizioni per realizzarla e abbiamo aspettato che maturassero. Raggiungere l’obiettivo nel cuore di Rafah è stato molto complesso. Le forze dell’ordine sono arrivate clandestinamente sull’obiettivo intorno all’una di notte e hanno effettuato un’azione molto complessa nei locali e al secondo piano dove erano tenuti gli ostaggi”, ha riferito il portavoce dell’IDF, il contrammiraglio Daniel Hagari, offrendo dettagli sul salvataggio degli ostaggi Marman e Har. Nello stesso momento in cui Israele si è svegliata con la notizia del salvataggio di due ostaggi, l’IDF ha annunciato anche la morte di due soldati durante le operazioni a Gaza.

