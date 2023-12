La segretaria Pd fuori dal tribunale di Roma alla ripresa del processo

“Siamo qui per confermare la piena vicinanza alla famiglia di Giulio Regeni”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha voluto essere presente all’esterno del tribunale di Roma in Piazzale Clodio, per manifestare la sua vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso in Egitto, in occasione della riapertura del processo con l’udienza preliminare. “Siamo qui perché bisogna stare accanto fino a che non otteniamo la piena verità e giustizia su chi ha ucciso, torturato e chi sono stati i mandanti di questa efferata uccisione”, ha aggiunto Schlein.

