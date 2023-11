Il Partito per la Libertà otterrebbe 37 seggi in Parlamento secondo le ultime proiezioni. Il suo leader: "Governeremo". E riceve i complimenti di Salvini e Le Pen

Seggi chiusi alle elezioni del Parlamento in Olanda. Secondo quanto riporta il De Telegraaf, quando sono stati scrutinati quasi tutti i voti, si profila una netta vittoria del Partito per la Libertà (Pvv), il partito di estrema destra di Geert Wilders: con il 23,6% dei voti, otterrebbe 37 seggi in Parlamento.

Wilders: “Non possiamo più essere ignorati, governeremo”

“Non possiamo più essere ignorati“, ha detto Wilders commentando i primi exit poll. “Il Pvv non può più essere ignorato”, ha affermato il leader del partito invitando gli altri partiti a lavorare insieme e a “superare le proprie ombre”. Wilders, escluso da molti partiti come partner della coalizione, ha assicurato: “Governeremo”.

Le Pen: “Spettacolare risultato Wilders”

“Congratulazioni a Geert Wilder e al Pvv per la sua spettacolare performance alle elezioni legislative che conferma il crescente attaccamento alla difesa delle identità nazionali. È perché ci sono persone che rifiutano di vedere spenta la fiaccola nazionale che la speranza di cambiamento resta viva in Europa”, ha scritto su X Marine Le Pen, leader del Rassemblement National francese.

Salvini: “Complimenti all’amico Wilders”

Matteo Salvini ha mandato un sms di sostegno e complimenti “all’amico Geert Wilders” dopo i primi dati sui risultati delle elezioni. Lo dice una nota della Lega. “Altro che inciucio con i socialisti, il 3 dicembre a Firenze nascerà una nuova Europa” spiega il ministro delle Infrastrutture ricordando la manifestazione organizzata dal Carroccio con gli alleati europei (tra cui Wilders).

