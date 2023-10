A New York i premi per l'impegno per l'inclusione e la lotta ad Aids e cancro

Scarlett Johansson impeccabile sul red carpet dei Golden Heart Awards 2023 tenutisi a New York lunedì sera. L’attrice 38enne si è presentata in un lungo abito nero scollato con maniche lunghe. Ha ricevuto il premio, organizzato in collaborazione con Michael Kors, per il suo impegno a favore dell’inclusione e della lotta all’AIDS e al cancro.

