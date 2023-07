Proteste contro la partecipazione dell'attivista Maryam Rajavi a un incontro organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi

Il ministero degli Esteri iraniano ha convocato l’ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, per protestare contro la partecipazione dell’attivista Maryam Rajavi, leader del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, a un incontro organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi. Lo riporta l’agenzia Irna. Secondo Teheran “l’incontro tra diversi parlamentari italiani e una terrorista anti-iraniana è un chiaro esempio di promozione del terrorismo e quindi, la Repubblica islamica non lo tollera in nessuna forma da nessuno e lo censura categoricamente”. L’Iran inoltre “esorta il governo italiano a dimostrare la propria serietà nell’impedire che il Paese diventi un rifugio sicuro per i terroristi”. Per Teheran quanto accaduto “danneggerà oltremodo l’immagine dell’Italia agli occhi dell’opinione pubblica iraniana”. Secondo Irna l’ambasciatore italiano ha risposto che informerà quanto prima le autorità italiane in merito al colloquio.

