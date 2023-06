La premier all'Eliseo prima del bilaterale con il presidente francese

“Ci attende alla fine di questo mese un importante Consiglio europeo, e credo che siamo d’accordo sul fatto che si debbano fare passi avanti concreti rispetto a una visione della difesa della dimensione esterna. Bisogna capire e superare la diatriba tra movimenti primari e secondari”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte all’Eliseo prima dell’incontro bilaterale con il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. “Dobbiamo trovare alternative che ci consentano di favorire una migrazione legale e stroncare la rete di trafficanti. Non possiamo continuare a consentire lo schiavismo del terzo millennio, che la selezione d’ingresso a casa nostra sia fatta da reti di criminali. Per questo bisogna cooperare per aiutare le nazioni africane a svilupparsi e garantire il diritto a non dover emigrare. Su questo lavoriamo insieme”, ha aggiunto la premier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata