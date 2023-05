Un fermo immagine del video pubblicato sui social

Strappata la bandiera ucraina dalle mani di un deputato, che reagisce con un pugno

Rissa tra alcuni delegati ucraini e russi durante un incontro dei Paesi del Mar Nero nella capitale turca Ankara. Oleksandr Marikovski, deputato ucraino, ha sferrato diversi colpi alla testa di un funzionario russo dopo che la bandiera ucraina gli era stata strappata dalle mani durante un vertice nella sede del Parlamento turco, giovedì. Un video pubblicato sulla pagina Facebook di Marikovski lo mostra mentre sventola la bandiera dietro la delegata russa Ola Timofeeva che registra un video sul suo telefono. Un uomo si avvicina, afferra la bandiera e viene inseguito da Marikovski. Durante un breve alterco nell’atrio del Parlamento, Marikovski afferra la bandiera, dando all’uomo un pugno in faccia.

Marikovski risponde: “È la nostra bandiera. Combatteremo per questa bandiera”. In una didascalia al suo video su Facebook, Marikovski ha scritto: “Giù le mani dalla nostra bandiera, giù le mani dall’Ucraina, sporcizia russa!”. Lo screzio è avvenuto durante l’Assemblea parlamentare della Cooperazione economica del Mar Nero, un gruppo di 13 Paesi. È avvenuto un giorno prima che i funzionari di Russia, Ucraina e Turchia si incontrassero a Istanbul per discutere l’estensione dell’accordo per l’esportazione di grano e fertilizzanti attraverso i porti del Mar Nero, la cui scadenza è prevista per il 18 maggio.

