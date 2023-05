Era il 12 aprile quando la figlia Corinne annunciò che suo padre soffriva di una "complicazione medica"

Il mondo di Hollywood prega per Jamie Foxx. Preoccupano le condizioni della star del cinema e della musica statunitense che da oltre tre settimane è ricoverato in ospedale per problemi di salute. Come riporta Tmz, fonti vicine all’attore e cantante dicono che in questo momento ha bisogno di tutte le preghiere e gli auguri che i suoi fan possono raccogliere. Le sue condizioni rimangono top-secret.

Era il 12 aprile quando la figlia di Foxx, Corinne, annunciò che suo padre soffriva di una “complicazione medica”. Jamie è uno dei personaggi più prolifici di Hollywood e le sue condizioni hanno mandato in crisi gli studios. Secondo fonti a lui vicine, la stella americana non sarà in questa stagione di ‘Beat Shazam’, famossissimo gioco musicale su Fox che stava entrando in produzione pochi giorni dopo il ricovero in ospedale dell’attore. Le riprese iniziano oggi, con un nuovo presentatore. E’ stato riferito che anche la figlia Corinne, che fa la DJ nello show, non sarà presente: rimarrà all’ospedale di Atlanta al fianco del padre.

