Foto d'archivio

In Sulcis in quattro sulla struttura contro lo stop all'impianto

Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, in Sardegna, sono saliti su una delle ciminiere dell’impianto Kss della fabbrica a oltre 100 metri di altezza: una protesta clamorosa, per protestare contro la fermata degli impianti, che ha indotto i lavoratori e i sindacati a indire una assemblea permanente.

I quattro operai chiedono un incontro al ministero per sbloccare la situazione energetica in Sardegna, altrimenti continueranno la protesta. Questo è quanto comunicato dai lavoratori ai sindacati di categoria. L’azienda sta aumentando la riduzione degli impianti, disattendendo gli impegni presi nei mesi scorsi – secondo quanto contestano i lavoratori – e serve trovare un prezzo equo per l’energia e scongiurare la fermata degli impianti. I lavoratori interinali nel giro di un mese potrebbero rimanere senza lavoro e senza alcuna copertura di ammortizzatori sociali. Il settore Appalti non riesce a dare ai lavoratori l’anticipazione della Cassa integrazione guadagni.

Dopo l’assemblea dei lavoratori convocata ieri la Portovesme srl ha scritto al Prefetto di Cagliari comunicando – e chiedendo un intervento – che per questioni di sicurezza la situazione attuale non può durare oltre le 8 di questa mattina, altrimenti si procederà con la fermata degli impianti. “Tali forme di protesta – scrive – non possono essere più tollerate in una condizione economica come quella che stiamo vivendo”. L’assemblea di ieri mattina era stata molto partecipata e dibattuta. Una cinquantina di lavoratori rischiano di trovarsi in cassa integrazione a zero ore, senza neanche la possibilità di ruotare la cassa come gli altri colleghi.

In una nota, Emanuele Madeddu, segretario della Filctem Cgil e Vincenzo Lai della Famca Cisl, insieme a Pierluigi Loi della Uiltec Uil, esprimono “solidarietà ai lavoratori che intraprendono questa iniziativa per tutelare il lavoro – recita la nota -. Appare evidente come il tema da risolvere sia quello energetico ma non registriamo alcun passo in avanti da parte delle istituzioni”. I tre sindacati di categoria hanno quindi condiviso il documento dei lavoratori chiedendo un immediato incontro con il ministro competente.

