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7258 sayılı Kanun’un 5/1-d bendinde spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynama fiili düzenlenmiştir. Beşinci fıkrada düzenlenen ve yukarıda bahsedilen diğer suçlardan farklı olarak, bahsedilen oyunları oynama, Kanun’da bir suç değil, kabahat olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu oyunları oynayanlar hakkında adli para cezası ve/veya hapis cezasına hükmedilmez.

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