Le rivelazioni del giornalista Abdou Semmar

Un giornalista algerino rivela di essere in possesso di documenti su una presunta indagine delle autorità francesi nei confronti del capo della polizia dell’Algeria. Secondo quanto scrive Abdou Semmar sul sito di informazione Algeriapart, Farid Zineddine Bencheikh avrebbe contratto un matrimonio fittizio nel 2015 con una cittadina olandese, per ottenere un permesso di soggiorno di 10 anni. A quel tempo l’uomo non risiedeva in Francia e ricopriva la carica di ispettore generale della polizia algerina a Ouargla. Grazie a questo permesso di soggiorno, si legge su Algeriapart, avrebbe potuto “acquistare, nel lussuoso 2° Arrondissement di Parigi, un albergo-bar-ristorante “L’Etoile” e la cui gestione è stata affidata prima al fratello, non residente ma titolare di un visto Schengen.

Tale acquisto nel 2019 sarebbe stato annullato perché, scrive ancora il sito Algeriapart , “il permesso di soggiorno rilasciato dalla Prefettura di Parigi a beneficio di Farid Zineddine Bencheikh nel 2015 è stato sospeso dalle autorità francesi nell’agosto dello stesso anno in quanto quest’ultimo ricopriva la carica di alto funzionario della polizia algerina incaricato dell’ispezione regionale del DGSN a Ouargla nel sud-est del Paese”. “Farid Zineddine Bencheikh sarebbe stato sanzionato dalle autorità francesi per frode derivante da un falso matrimonio contratto nel 2015 in Francia con una cittadina olandese”, spiega il sito diretto dal giornalista d’inchiesta Abdou Semmar.

Lo stesso sito precisa che “era stato il Consolato Generale di Francia ad Algeri, presso l’Ambasciata francese in Algeria, ad aver incaricato la Prefettura di Parigi e i suoi servizi di polizia di procedere al ritiro del permesso di soggiorno di Bencheikh il 7 agosto 2019. Da quella data non è più il benvenuto in Francia e la sua presenza sul territorio francese è vietata come semplice visitatore o turista algerino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata