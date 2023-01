Si recherà in Congo e Sud Sudan

Papa Francesco è partito con un volo Ita da Fiumicino per il suo 40esimo viaggio internazionale che lo condurrà in Congo e in Sud Sudan. Un “viaggio ecumenico di pace”, lo ha definito il Santo Padre, al termine dell’Angelus della scorsa domenica in una piazza San Pietro. La prima tappa è Kinshasa, capitale della Repubblica democratica del Congo.

