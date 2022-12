In questo deposito gigante a cielo aperto ci sono più di mille razzi

(LaPresse) Nella città di Kharkiv, in Ucraina, si trova un “cimitero” particolare formato dai detriti dei missili usati dai russi. Un deposito gigante a cielo aperto che ricorda alcuni dei peggiori danni causati dall’invasione di Mosca. In questo spazio ci sono più di mille missili o componenti di razzi. Le autorità locali sperano che possano contribuire a fornire informazioni per eventuali procedimenti giudiziari contro le autorità e i soldati russi.

