Il premier: "Non è grandezza potersi far chiamare capatrena"

"Io penso che le cose si debbano giudicare per il merito, poi certo magari abbiamo delle priorità diverse. Si è fatta polemica su 'il presidente', 'la presidente', su questo abbiamo una idea diversa. Io non ho mai considerato che la grandezza della libertà delle donne fosse potersi far chiamare 'capatrena'. No, io ho pensato ha cose più concrete quelle sulle quali lavorare e battersi. Punti di vista, priorità". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della replica dopo la discussione sulla fiducia al governo nell'Aula della Camera. "Non dubitate voi, non dubitino le donne italiane, non hanno decisamente nulla da temere con questo governo", aggiunge.

