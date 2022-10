Sul tavolo un hub per determinare il prezzo del gas in Turchia

(LaPresse) – Incontro tra i presidenti di Russia e Turchia Putin e Erdogan oggi al vertice di Astana in Kazakistan. I due non hanno discusso di una possibile soluzione del conflitto in Ucraina fa sapere il Cremlino. Sul tavolo un hub per determinare il prezzo del gas in Turchia. “Putin fermi la guerra e torni al tavolo dei negoziati” è il monito del presidente francese Macron.” L’offensiva continua ma siamo aperti al dialogo”, fa sapere Mosca. “Non siamo parte del conflitto ma continueremo a sostenere l’Ucraina per il tempo necessario”, dice il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg mentre Kiev denuncia diverse esplosioni questo pomeriggio in alcune regioni occidentali, tra cui Leopoli e Ternopil.

