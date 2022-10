Lo ha scritto su Twitter Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky

“Un’altra Ramstein. E’ stata presa la decisione storica di chiudere il cielo sopra l’Ucraina. Rafforzare lo spazio aereo ucraino e i nostri sistemi di difesa è ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo in costante dialogo con i nostri alleati. Ho discusso la questione dei moderni sistemi antiaerei e antimissilistici per l’Ucraina con il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan”. Lo ha scritto su Twitter Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Another Ramstein. It is historic, because decisions are made to close the 🇺🇦 sky. Strengthening the 🇺🇦 air and MDS is what we need.

We are in constant dialogue with our allies. I’ve discussed the issue of modern antiaircraft and antimissile systems for 🇺🇦 with @JakeSullivan46.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 12, 2022